Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Комментарии
Экономика
Помощь от государства при коронавирусе
Именно поэтому большинство мер господдержки направлено в помощь МСП. И такая категория «малышей» как ИП без работников, не исключение.
Бухгалтерия.ру 11 мая в 06:32
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб.
Газета.Ru 08:15
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
Право на выплату имеют все граждане РФ с детьми, при этом помощь 10 тысяч рублей оформляется на каждого ребенка, имеющего российское гражданство, в возрасте от 3 до 16 лет.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 заражений людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:55
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Авто
Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Ещё в конце 2018 года появились данные, что компания «АвтоВАЗ» намерена до 2028 года наладить сборку 26 новых моделей.
Тарантас Ньюс 02:42
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Разъяснения понадобились после того, как замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение.
РБК 02:40
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Футбол
Полузащитник «Спартака» Мельгарехо может перейти в «Трабзонспор»
ProstoProSport 07:33
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции
Компания Chevrolet представила две полицейские версии внедорожника Chevrolet Tahoe нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:01
Общество
Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
Общество
Голикова рассказала о разработках по лечению рака с помощью вирусов
"Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вирусов, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы", - уточнила Голикова.
Российская газета 07:55
Общество
Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии
По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.
REGNUM 08:16
Общество
В России выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки
Всего в стране в течение суток подтвердили 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. У 40,6% нет симптомов заболевания.
Государственные Вести 06:13
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Шоу-бизнес
Светлана Рожкова вылечилась от цирроза печени
Татарстан Сегодня 04:08
Здоровье
Препарат от коронавируса успешно протестировали в Нижнем Новгороде
Препарат «Фавипиравир» успешно протестировали на госпитализированных пациентах с коронавирусом COVID-19 в Нижнем Новгороде.
АиФ Нижний Новгород 05:26
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv 02:57
Здоровье
Инфекционист Сапронов заявил о стремительном течении коронавируса
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что еще утром человек на ногах, а уже к вечеру оказывается в палате интенсивной терапии.
Известия Мордовии 03:15
Наука
Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток
В Китае впервые для лечения болезней сердца использовали инъекцию стволовых клеток.
Pravda.Ru 07:59
Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Авто
Гражданский седан Aurus заметили в Европе
Накануне представительский седан Aurus Senat был замечен на дорогах Европы.
Новые автомобили 03:10