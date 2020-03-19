Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.

Общество Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель Белый дом планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Политика Кремль оценил решение США отправить на парад Победы советника Трампа Кремль положительно воспринял сообщения о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Экономика В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.

Путешествия TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.

Технологии Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10 "Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.

Шоу-бизнес Деми Мур мило поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения После расставания бывшие возлюбленные нашли счастье в новых отношениях — Мур закрутила роман с актером Эштоном Кутчером, который оказался моложе будущей супруги на 15 лет.

Политика Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок Один из авторов Конституции РФ и бывший вице-премьер Сергей Шахрай выдвинул предположение о том, что Владимир Путин не захочет 6-й раз баллотироваться в президенты России.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Политика СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.