Коронавирус
Российская газетаСаудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.
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Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Российская газетавчера в 08:45
Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть
Московский Комсомолецвчера в 09:37
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