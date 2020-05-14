Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСаудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Саудовская Аравия может наполовину сократить поставки нефти в США и Европу

Эхо Москвы06:04

Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в Азию, Европу и США

ПРАЙМ03:20

Саудовская Аравия сдала позиции по нефти в США и Европе

Lenta.ru05:24

Bloomberg: Саудовская Аравия в июне почти вдвое сократит поставки нефти в США и Европу

Коммерсантъ04:55

Bloomberg: Саудовская Аравия в июне наполовину сократит поставки нефти в США и Европу

ТАСС03:20

Bloomberg сообщил о сокращении поставок саудовской нефти в Европу и Азию

РБК05:34

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Вести.Ru02:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 08:11, Ашберн

Комментарии

Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

РИА Новости 07:55
Общество

Росавиация подготовила указания по поэтапному снятию ограничений

Отмечается, что проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации» был подготовлен совместно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации».
RT на русском 07:35
Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:07
Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке прокомментировали сообщение в социальной сети предпринимательницы из Санкт-Петербурга, которая рассказала о необходимых 33 документах для получения зарплатного кредита под 0%.
РБК 08:03
2
Футбол

Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Бомбардир.ру 06:41
Политика

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
365
Общество

Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус

Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований.
РБК 07:56
Игры

Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
82
Автоспорт

Карлос Сайнс собирается заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari

Итальянская команда Ferrari в ближайшее время собирается объявить о подписании соглашения с испанским пилотом McLaren Карлосом Сайнсом.
Somanyhorses вчера в 07:52
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
647
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 12 мая в 09:04
17
Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
Экономика

Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам

Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
55
Происшествия

На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина

Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.
REGNUM 02:33
3
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
78
Общество

Путин: портал госуслуг не справился с заявками о выплатах на детей

Глава государства заявил, что на следующий день после объявления о выплатах единовременной помощи семьям с детьми на портал госуслуг поступило более 1 млн заявок.
REGNUM вчера в 07:48
3,4K
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
568
Общество

Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество

Коронавирус подтвержден в Самарской области у 1083 человек

12 мая стало известно что по Самарской области выявлено всего 1083 случая заражения коронавирусом.
Похвистнево-Информ 12 мая в 11:09
110
Футбол

Тарасов: «Ушел из „Локомотива“ с осадком на Кикнадзе»

Бомбардир.ру 07:27
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,2K
Здоровье

Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области

В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о критериях, при выполнении которых в регионе возможно смягчение режима ограничений.
Kursk.com вчера в 13:05
Здоровье

В Воронежской области число случаев коронавируса превысило тысячу

В Воронежской области число пациентов с коронавирусом за сутки выросло на 45, общее количество заболевших составило 1028, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:41
69
Политика

Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
164
Хоккей

Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты

Чемпионат вчера в 10:40
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,1K
Кино

Все звезды «Назад в будущее» воссоединились в онлайн-шоу на YouTube

Американский актер Джош Гад (голос снеговика Олафа из дилогии "Холодное сердце") в своем онлайн-шоу на YouTube под названием Reunited Apart собрал вместе главных людей культовой трилогии "Назад в Будущее".
Российская газета вчера в 04:53
8
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
374
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
109
Авто

Тюнеры из Австрии представили свой проект на базе Lada 4x4

Компания Vagabund Moto, которая занимается созданием кастомных мотоциклов BMW, решила преобразить российский внедорожник Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное