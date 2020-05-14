Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу
Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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Комментарии
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
РИА Новости 07:55
Общество
Росавиация подготовила указания по поэтапному снятию ограничений
Отмечается, что проект «Методических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации» был подготовлен совместно с ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации».
RT на русском 07:35
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:07
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке прокомментировали сообщение в социальной сети предпринимательницы из Санкт-Петербурга, которая рассказала о необходимых 33 документах для получения зарплатного кредита под 0%.
РБК 08:03
Футбол
Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Бомбардир.ру 06:41
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Общество
Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус
Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований.
РБК 07:56
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Автоспорт
Карлос Сайнс собирается заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari
Итальянская команда Ferrari в ближайшее время собирается объявить о подписании соглашения с испанским пилотом McLaren Карлосом Сайнсом.
Somanyhorses вчера в 07:52
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 12 мая в 09:04
Общество
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
РИА Новости 06:32
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Происшествия
На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина
Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.
REGNUM 02:33
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
Путин: портал госуслуг не справился с заявками о выплатах на детей
Глава государства заявил, что на следующий день после объявления о выплатах единовременной помощи семьям с детьми на портал госуслуг поступило более 1 млн заявок.
REGNUM вчера в 07:48
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Общество
Коронавирус подтвержден в Самарской области у 1083 человек
12 мая стало известно что по Самарской области выявлено всего 1083 случая заражения коронавирусом.
Похвистнево-Информ 12 мая в 11:09
Футбол
Тарасов: «Ушел из „Локомотива“ с осадком на Кикнадзе»
Бомбардир.ру 07:27
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о критериях, при выполнении которых в регионе возможно смягчение режима ограничений.
Kursk.com вчера в 13:05
Здоровье
В Воронежской области число случаев коронавируса превысило тысячу
В Воронежской области число пациентов с коронавирусом за сутки выросло на 45, общее количество заболевших составило 1028, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:41
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Хоккей
Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты
Чемпионат вчера в 10:40
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Кино
Все звезды «Назад в будущее» воссоединились в онлайн-шоу на YouTube
Американский актер Джош Гад (голос снеговика Олафа из дилогии "Холодное сердце") в своем онлайн-шоу на YouTube под названием Reunited Apart собрал вместе главных людей культовой трилогии "Назад в Будущее".
Российская газета вчера в 04:53
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Авто
Тюнеры из Австрии представили свой проект на базе Lada 4x4
Компания Vagabund Moto, которая занимается созданием кастомных мотоциклов BMW, решила преобразить российский внедорожник Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 06:19