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Взгляд.руВзгляд.руСаудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:27, Ашберн
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