Энергетика
Вечерний курьерСаудовская Аравия спасается от финансового краха
Многие паломники просто боятся посещать святую для мусульман землю. На этом фоне министерство финансов страны повысило с 5 до 15% НДС, но эта мера недостаточна, поскольку в стране нет других налогов, даже подоходного.
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Стал известен первый проигравший из-за снижения цен на нефть. И это не Россия
Форпост Северо-Запад03:36
Европейские эксперты о проблемах Саудовской Аравии: Сама направила цены на нефть в финансовую яму
Военное обозрениевчера в 07:12
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Комментарии
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня 05:10
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
Наука
10 физических явлений на кухне: увидеть своими глазами
Физика жидкостей объясняет это явление так: молекулы жидкости настолько близки друг к другу, что силы притяжения между ними создают поверхностное натяжение в плоскости свободной поверхности.
Популярная механика 04:16
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Экономика
Титов предложил включить торговые центры в список пострадавших отраслей
Кроме прочего, бизнес-омбудсмен предложил учесть, что большинство владельцев ТРЦ имеют кредитные обязательства перед банками.
Интерфакс 12:11
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Армия и оружие
Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе
Российский историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе.
Piter.tv 04:00
Футбол
Уйти в гудок: «Локомотив» не продлил контракт с Семиным
РИА Новости 11:03
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Политика
Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикацию о России
Российское посольство в Лондоне направило письмо в редакцию Financial Times с просьбой опровергнуть сообщение о «занижении» показателей смертности от коронавируса в России властями, сообщил посол Андрей Келин.
Взгляд.ру 12:11
Здоровье
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT.
РИА Новости 11:44
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня вчера в 09:47
Общество
Власти Кубани предложили брать деньги за жильё в обсерваторах
Люди приезжают с целью две недели на государственном обеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте, не собираясь возвращаться в родной регион, — цитирует ТАСС первого вице-губернатора региона Андрея Алексеенко.
News.ru 09:54
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53