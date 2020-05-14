Энергетика
Вечерний курьерСаудовская Аравия спасается от финансового краха
Многие паломники просто боятся посещать святую для мусульман землю. На этом фоне министерство финансов страны повысило с 5 до 15% НДС, но эта мера недостаточна, поскольку в стране нет других налогов, даже подоходного.
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Стал известен первый проигравший из-за снижения цен на нефть. И это не Россия
Форпост Северо-Запад03:36
Европейские эксперты о проблемах Саудовской Аравии: Сама направила цены на нефть в финансовую яму
Военное обозрениевчера в 07:12
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Комментарии
Общество
Вице-губернатор Кубани предложил сделать обсерваторы платными
Алексеенко пояснил, что платным пребывание в обсерваторе можно сделать тем гражданам, которые намеренно прибывают на Кубань из других регионов во время карантина.
В курсе.ру 08:14
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Москвичей массово проверят на антитела к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массового тестировать на антитела к коронавирусу - будет использоваться метод иммуноферментного анализа.
Газета.Ru 11:16
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локо» находится на пороге нового этапа развития
Московский "Локомотив" объявил о том, что не будет подписывать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным и с 1 июня эту должность займет сербский специалист Марко Николич.
РИА Новости 10:10
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к выступлению Путина
Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал о реакции граждан РФ на недавнее выступление президента Владимира Путина, которое состоялось 11 мая.
Профиль вчера в 13:11
Гаджеты
Sony разработала датчик изображения с искусственным интеллектом
Sony разработала оптический модуль для фото- и видеокамер с функцией анализа изображений.
Ведомости 08:05
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Общество
Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси
Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская газета 04:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей
Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд.
RT на русском 09:09
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Космос
Тагишский метеорит формировался в щелочной среде
RuNews24.ru 01:38
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Трамп настаивает на введении ФРС отрицательной ставки
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трампзаявил о необходимости введения Федеральной резервной системой отрицательной базовой процентной ставки, как во многих других странах.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Политика
В СБУ назвали число перешедших на сторону России сотрудников
В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали число сотрудников, перешедших на сторону России с 2014 года.
Lenta.ru 11:22
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, в России остановлен, уже 11 дней прирост новых случаев незначительный, сообщила в четверг, 14 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:39
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает в качестве новой даты проведения Единого государственного экзамена 19 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 11:16