Энергетика
Взгляд.руСаудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне
Месяц назад в российском сегменте интернета и деловых СМИ активно обсуждалось, кто выиграл в мировой нефтяной войне: Саудовская Аравия или Россия. Теперь можно сделать однозначный вывод, что потери саудитов значительно больше.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Комментарии
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia вчера в 06:18
Экономика
Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы
Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса.
Афанасий-бизнес вчера в 06:30
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
«МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.
Московский Комсомолец 03:57
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru 12 мая в 05:49
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Здоровье
Биолог объяснила неоднозначность статистики по коронавирусу
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова обратила внимание на то, что медицинская статистика по новой коронавирусной инфекции зависит от населения государства, структуры инфицирования и еще будет пересматриваться.
Журналистская правда 04:54
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Здоровье
В ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса
«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:58
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru вчера в 14:05
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Общество
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
Российская газета вчера в 22:15
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Происшествия
Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Рамблер 12 мая в 11:26
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Общество
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала об обстановке в Париже после карантина
На Водянову сразу же обрушился шквал вопросов о том, что происходит во Франции и открыли ли Париж.
Нижний Новгород on-line 03:17
Культура
Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Фрекен Жюли» Театра Наций
14 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko состоится показ онлайн-спектакля Театра Наций «Фрекен Жюли» с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд.
SIA.ru вчера в 10:09
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews вчера в 02:25
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК 12 мая в 06:50
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07