Месяц назад в российском сегменте интернета и деловых СМИ активно обсуждалось, кто выиграл в мировой нефтяной войне: Саудовская Аравия или Россия. Теперь можно сделать однозначный вывод, что потери саудитов значительно больше.

Общество Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей. 7

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 508

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,8K

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.

Армия и оружие Россия жестко ответила на военные учения Японии и США В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США. 17

Авто Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.

Происшествия Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым Суд оставил без изменений приговор срочнику Рустаму Мухатову по делу о неуставных отношениях в части, где служил расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов, сообщили РИА Новости во 2-м Восточном окружном военном суде. 1

Общество Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса. 15

Гаджеты Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone. 84

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая. 1

Общество Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая. 127

Общество В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР). 119

Политика МИД потребовал от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 1,1K

Общество Врач предупредила о риске заражения коронавирусом в перчатках Москва, 14 мая 2020, 02:51 — REGNUM Заражение коронавирусом может произойти даже при ношении перчаток, если человек касается руками лица, заявила 13 мая доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом. 35

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии. 10

Общество В России отменили ОГЭ для девятиклассников Министерство просвещения приняло решение отменить основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике. 399

Общество Эксперты выяснили ключевые стереотипы в отношении женщин в России Аналитический центр НАФИ при поддержке Совета Евразийского женского форума и Google выявил ключевые стереотипы россиян по отношению к женщинам и их влияние на российскую экономику.

Происшествия Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов. 6

Общество Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.