Энергетика
Взгляд.руСаудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне
Месяц назад в российском сегменте интернета и деловых СМИ активно обсуждалось, кто выиграл в мировой нефтяной войне: Саудовская Аравия или Россия. Теперь можно сделать однозначный вывод, что потери саудитов значительно больше.
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Комментарии
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Общество
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com 01:58
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции
Компания Chevrolet разработала две версии своего внедорожника Tahoe, которые предназначены для работы в полиции.
Тарантас Ньюс 05:21
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Армия и оружие
Более десяти боевых кораблей войдут в состав ЧФ
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что Черноморский флот ожидает пополнения новыми боевыми кораблями.
RT на русском 08:02
Экономика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK 11 мая в 12:53
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
Журналисты упомянули, что военнослужащие войск ПВО-ПРО России постоянно совершенствуют свое мастерство.
Военное дело 03:45
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 96 новых зараженных коронавирусом
Краснодар, 13 мая 2020, 13:19 — REGNUM Общее число выявленных на территории Краснодарского края случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло за стуки на 96 и составляет 2 222 человека.
REGNUM 06:19
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Культура
Телеканал CW покажет телесериал «Болотная тварь»
Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 10:44 — REGNUM Права на показ телесериала «Болотная тварь», который отменили ранее на стриминговом сервисе DC Universe, приобрел американский телеканал CW.
REGNUM 03:44
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Общество
Собянин принял решение о доплатах врачам в домах престарелых и интернатах
Как сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэра Москвы, врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, будут получать доплату в размере 46 тысяч рублей в месяц.
ТВ Центр 08:56
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней
11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.
ИжевскИнфо.РУ 11 мая в 09:42
Наука
Мужчины заражаются коронавирусом чаще женщин из-за легочного фермента
Ученые выяснили, что у мужчин концентрация АПФ2 была выше, чем у женщин, передает РИА Новости.
iReactor 11 мая в 01:16
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26