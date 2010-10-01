Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руСаудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Месяц назад в российском сегменте интернета и деловых СМИ активно обсуждалось, кто выиграл в мировой нефтяной войне: Саудовская Аравия или Россия. Теперь можно сделать однозначный вывод, что потери саудитов значительно больше.
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«Русские не сдались», - СМИ заявили о капитуляции Саудовской Аравии в нефтяной войне

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