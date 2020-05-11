Месяц назад в российском сегменте интернета и деловых СМИ активно обсуждалось, кто выиграл в мировой нефтяной войне: Саудовская Аравия или Россия. Теперь можно сделать однозначный вывод, что потери саудитов значительно больше.

Общество Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно? На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.

Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 273

Энергетика Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10% «Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов. 31

Происшествия В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик. 54

Политика Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести Закон, запрещающий избираться на должности людям с судимостью по статьям средней тяжести УК РФ, принят в третьем (последнем) чтении Госдумой РФ 13 мая, следует из карточки законопроекта на портале нижней палаты парламента. 5

Экономика ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку и не планирует рассматривать этот вопрос по требованию американского президента Дональда Трампа, заявил председатель Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл. 1

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 67

Общество Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах. 11

Биатлон Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".

Общество В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 284

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 412

Общество Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком «С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе. 1

Спорт Овечкин принял участие в запущенном Роналду челлендже Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже, запущенном футболистом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой. 8

Политика Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 122

Экономика Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов. 221