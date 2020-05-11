Экономика
Взгляд.руСаудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне
Месяц назад в российском сегменте интернета и деловых СМИ активно обсуждалось, кто выиграл в мировой нефтяной войне: Саудовская Аравия или Россия. Теперь можно сделать однозначный вывод, что потери саудитов значительно больше.
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«Русские не сдались», - СМИ заявили о капитуляции Саудовской Аравии в нефтяной войне
Российский Диалог09:06
Так Саудовское королевство в нефтяной войне побеждает или таки проигрывает?
Новостной фронтвчера в 21:51
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Общество
Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь 10:19
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Выплаты семьям с детьми утвердило правительство
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:20
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Происшествия
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Политика
Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести
Закон, запрещающий избираться на должности людям с судимостью по статьям средней тяжести УК РФ, принят в третьем (последнем) чтении Госдумой РФ 13 мая, следует из карточки законопроекта на портале нижней палаты парламента.
ИА Красная Весна 11:38
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Политика
МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России
Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране.
RT на русском 11:26
Общество
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 млн. жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Экономика
ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке
ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку и не планирует рассматривать этот вопрос по требованию американского президента Дональда Трампа, заявил председатель Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.
Взгляд.ру 10:58
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Биатлон
Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 07:58
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество
Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком
«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
Спорт
Овечкин принял участие в запущенном Роналду челлендже
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже, запущенном футболистом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
RT на русском 11:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Политика
Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РИА Новости 11:48
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
Политика
Вперед за деньгами МВФ: Рада приняла «антиколомойский» законопроект
Киев, 13 мая 2020, 13:45 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания 13 мая приняла в целом т.н. «антиколомойский» законопроект.
REGNUM 06:45
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41