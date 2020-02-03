с чего всё началось

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Хоккей СКА впервые победил «Спартак» в сезоне КХЛ Хоккеисты петербургского СКА добились победы над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Политика В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Генпрокуратура просит снизить срок Котову до одного года Генпрокуратура РФ просит снизить наказание до одного года лишения свободы Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократные нарушения на митингах, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.

Общество Российская модель вышла в свет в откровенном наряде Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в больницу Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Политика Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.

Армия и оружие Россия проинспектирует военный объект в Эстонии Россия проинспектирует военный объект на территории Эстонии, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает ТАСС.

Экономика Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.