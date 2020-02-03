с чего всё началось

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Финансы Рублю предсказали непрерывное падение В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.

Общество Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом России Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Происшествия В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Армия и оружие «Белые каски» инсценировали химатаку в Сирии «Белые каски» совместно с террористами сняли в сирийских Зербе и Идлибе постановочное видео о якобы применении правительственными войсками Сирии отравляющих веществ в регионе.

Здоровье Школы Челябинска закрыли на карантин Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.

Политика Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Музыка Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Политика Путин назвал причину увольнения главы Чувашии Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.