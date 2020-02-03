Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Саудовская Аравия может резко сократить добычу нефти на небольшой период времени, чтобы поддержать рынок и справиться с влиянием вспышки коронавируса в Китае на спрос на топливо, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ОПЕК, объединения крупнейших мировых производителей нефти.
Forbesвчера в 08:41

Подробнее о событии

Российские нефтяные компании могут еще больше сократить добычу

Ведомостивчера в 16:06

Саудиты призывают сократить нефтедобычу из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 15:54

Reuters назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ из-за коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 07:19

WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса

РБКвчера в 13:05

Иран призвал страны ОПЕК к новым сокращениям добычи

REGNUMвчера в 14:35

WSJ: Саудовская Аравия предложила ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти из-за коронавируса

ТАССвчера в 08:39

СМИ узнали о требовании Саудовской Аравии уменьшить нефтедобычу из-за коронавируса

Известиявчера в 14:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости вчера в 12:59
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
BFM.ru 00:15
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Газета.Ru 01:28
Общество

Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов

В новом КоАП предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений.
Российская газета 00:37
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Здоровье

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

В Макао закрыли все казино из-за коронавируса

Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино города на две недели для предотвращения распространения коронавируса.
RT на русском 01:12
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Футбол

Карпин подписал контракт с «Ростовом» ещё на пять лет

News.ru вчера в 08:24
Происшествия

Суд ждет экс-главу УФНС по Туве и ее мужа за хищение 30 млн рублей

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые похитили 30 миллионов рублей ООО "Восток", которые предназначались для перечисления в федеральный бюджет.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес

Дочери Алсу исполнили первый хит мамы

Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний сон» ❄️❄️❄️Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз😍, — рассказала Микелла.
Летидор вчера в 01:40
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Политика

Киев скрывает местонахождение 149-и сторонников ДНР — Морозова

Власти ДНР разыскивают 149 человек, связанных с конфликтом в Донбассе.
REGNUM 00:35
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК вчера в 10:01
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком

Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.
ТАСС 00:54
Происшествия

Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Российская газета 01:16
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru 02 февраля в 14:08
Фигурное катание

Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Актуальные Новости 02 февраля в 03:16
Общество

Алтайский край оказался в числе регионов с наибольшей убылью населения

Алтайский край вошел в число лидеров среди регионов России, где по итогам 2019 года произошло самое значительное сокращение населения.
Толк 02 февраля в 07:02
Шоу-бизнес

Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
МИР 24 вчера в 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное