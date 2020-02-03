Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия может резко сократить добычу нефти на небольшой период времени, чтобы поддержать рынок и справиться с влиянием вспышки коронавируса в Китае на спрос на топливо, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ОПЕК, объединения крупнейших мировых производителей нефти.Forbesвчера в 08:41
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Reuters назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:19
СМИ узнали о требовании Саудовской Аравии уменьшить нефтедобычу из-за коронавируса
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