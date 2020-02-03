с чего всё началось

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Гаджеты МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.

Политика Россия ограничила въезд иностранцев из Китая Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Политика Украина анонсировала новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».

Шоу-бизнес Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.

Общество Домохозяйкам в России предложили платить пособие Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.

Технологии Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок» Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.

Политика Политолог: Зеленский допустил ошибку на встрече с Эрдоганом Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку в ходе совместной пресс-конференции с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, считает политолог из «незалежной» Юрий Романенко.

Игры Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы Farming Simulator 19 представляет из себя симулятор сельскохозяйственной деятельности, который разработчики оснастили новым функционалом, что делает игру более реалистичной.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.

Энергетика Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54 На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.

Политика В Чувашии освободили от должностей еще троих министров Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Происшествия Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу Артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись три газовые станции в сирийской провинции Хомс, на двух из них начался пожар, передает гостелевидение Сирии.