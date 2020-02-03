с чего всё началось

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Политика Трамп победил на кокусах в Айове Первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партии - кокусы - прошел в штате Айова 3 февраля.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Происшествия В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Происшествия Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.

Космос Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.