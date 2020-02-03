Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
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