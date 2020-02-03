Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
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Экономика
Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
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Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска
Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
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В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось
Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
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Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
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Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
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Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
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В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
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Тимошенко считает, что Украина летит в пропасть
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Компания Volkswagen представила бюджетный кроссовер Taigun
Volkswagen показал на автосалоне в Нью-Дели новенький компактный кроссовер Taigun.
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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
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Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Хоккей
СКА впервые победил «Спартак» в сезоне КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА добились победы над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.