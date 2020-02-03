с чего всё началось

3 февраля 2020 года стало известно, что Саудовская Аравия предложила участникам соглашения ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать рынок из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Наука Ученые выяснили механизм проникновения коронавируса в клетку Используя образцы 2019-nCoV, забранные у одного из пациентов еще в декабре, ученые заразили ими клеточные культуры, показав, что вирус способен проникать лишь в клетки, имеющие на поверхности рецепторы АСЕ2.

Происшествия Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Армия и оружие ВС РФ получат ЗРК С-500 раньше изначально озвученных сроков Замминистра сообщил, что в войсках ПВО-ПРО Российской Федерации еще в прошлом году были успешно проведены испытания новейших комплексов, поэтому в 2020 году можно начать их передачу в вооруженные силы страны.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Авто Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun Автомобильный бренд Volkswagen провёл презентацию нового кроссовера Volkswagen Taigun, созданного специально для нужд индийских водителей.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Общество Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Армия и оружие Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки "Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.

Общество Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.