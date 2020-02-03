с чего всё началось

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Гаджеты Брат наркобарона Пабло Эскобара презентовал новый складной смартфон Брат скандально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роман Эскобара презентовал общественности новый складной смартфон под названием Escobar Fold 2. Гаджет получил ценник в 399 долларов и может стать «убийцей» Samsung Galaxy Fold.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Хоккей Умер олимпийский чемпион Александр Скворцов Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте нижегородского "Торпедо".

Шоу-бизнес Леди Гага показала нового бойфренда Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.

Политика Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.

Политика Шойгу вручил Язову орден «За заслуги перед Отечеством» Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Экономика Украина обогнала Уганду в продуктовом рейтинге американского министерства В Министерстве сельского хозяйства США, где и составляют данный рейтинг, выяснили, что за 2018 год каждый украинец в среднем заплатил 858 долларов за продукты питания и безалкогольные напитки.