Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия может резко сократить добычу нефти на небольшой период времени, чтобы поддержать рынок и справиться с влиянием вспышки коронавируса в Китае на спрос на топливо, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ОПЕК, объединения крупнейших мировых производителей нефти.Forbesвчера в 08:41
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Reuters назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 07:19
СМИ узнали о требовании Саудовской Аравии уменьшить нефтедобычу из-за коронавируса
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