с чего всё началось

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.

Шоу-бизнес К звезде «Зачарованных» Шэннен Доэрти вернулся рак в последней стадии 48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» сообщила, что у нее нашли рак молочной железы четвертой степени.

Политика Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.

Космос Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Здоровье В России аптекам при вспышке заболеваний могут запретить повышать цены Об инициативе запрета повышения цен на ряд лекарств в период распространения опасных заболеваний высказался зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.

Экономика Россияне не смогли объяснить причину роста цен Большинство россиян не смогли объяснить причину роста цен, не смогли дать правильное определение инфляции или не знают, что это такое (62 процента).

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Происшествия Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.