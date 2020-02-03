Энергетика

Красная веснаКрасная веснаСаудовская Аравия требует от стран ОПЕК сократить добычу нефти

Временно сократить объем добычи нефти минимум на 500 тыс. барр/сутки для поддержки цен на рынке нефти требует от стран ОПЕК Саудовская Аравия. Об этом 3 февраля пишет The Wall Street Journal.
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