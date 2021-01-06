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Саудовская Аравия уступила России. Нефть подорожала до максимума с марта 2020 года

Баррель североморской смеси Brent тестирует максимумы с начала марта 2020 - сразу после объявления итогов встречи министров стран-участниц ОПЕК+ стоимость этого сорта нефти поднялась выше отметки 53,5 доллара, а американская WTI впервые с февраля прошлого года тестировала отметку в 50 долларов.В источнике
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OilCapital.ru
ИА Красная Весна
С чего всё началось
Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает
 Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
РБКвчера в 09:47
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия и Саудовская Аравия добились компромисса по добыче нефти

Lenta.ruвчера в 11:03
РИА Новости

WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по нефти

РИА Новостивчера в 10:45
РБК

WSJ узнал о достижении России и саудитами компромисса по добыче нефти

РБКвчера в 09:47
RT на русском

WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по добыче нефти

RT на русскомвчера в 10:06
ПРАЙМ

СМИ узнали о договоренности России и Саудовской Аравии по нефти

ПРАЙМвчера в 10:02
ТАСС

WSJ сообщил о достижении договоренностей между РФ и Саудовской Аравией по ОПЕК+

ТАССвчера в 09:50
OilCapital.ru

Саудовская Аравия и Россия пришли к компромиссу по вопросу ограничения добычи — источники

OilCapital.ruвчера в 10:24

В супермаркетах Греции запретили продавать игрушки

Продажа компьютеров, книг, мебели, игрушек и ряда других товаров запрещена в супермаркетах Греции с 3 по 11 января в рамках дополнительных ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает 3 января греческая газета Proto Thema.
ИА Красная Весна3 января в 14:31