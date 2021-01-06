Баррель североморской смеси Brent тестирует максимумы с начала марта 2020 - сразу после объявления итогов встречи министров стран-участниц ОПЕК+ стоимость этого сорта нефти поднялась выше отметки 53,5 доллара, а американская WTI впервые с февраля прошлого года тестировала отметку в 50 долларов.

С чего всё началось Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. РБК вчера в 09:47