Саудовская Аравия уступила России. Нефть подорожала до максимума с марта 2020 года
Баррель североморской смеси Brent тестирует максимумы с начала марта 2020 - сразу после объявления итогов встречи министров стран-участниц ОПЕК+ стоимость этого сорта нефти поднялась выше отметки 53,5 доллара, а американская WTI впервые с февраля прошлого года тестировала отметку в 50 долларов.В источнике
С чего всё началось
Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает
Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
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Саудовская Аравия и Россия пришли к компромиссу по вопросу ограничения добычи — источники
OilCapital.ruвчера в 10:24