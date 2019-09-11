Энергетика
News.ruОПЕК в августе перевыполнила соглашение ОПЕК+ на 20%
Страны ОПЕК в августе 2019 года нарастили добычу нефти в месячном выражении на 50 тысяч баррелей — до 29,74 млн баррелей в сутки. Таким образом участники организации перевыполнили соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 50%. В свою очередь, страны вне ОПЕК перевыполнили сделку на 10%.
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Нигерия в ближайшее время планирует начать соблюдать сделку ОПЕК+
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