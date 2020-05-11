с чего всё началось

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

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