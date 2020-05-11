с чего всё началось

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

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Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность. 159

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Политика Путин рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней 11 мая является последним днем из череды нерабочих, которые были объявлены президентом РФ в конце марта. 5,2K

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Наука Инновационное антибактериальное решение изменит гигиену полости рта Исследовательская группа разрабатывает новое медицинское устройство, чтобы данный метод можно было использовать в домашних условиях.

Кино Звезды «Офиса» воссоединились для Zoom-свадьбы в передаче Джона Красински Кантри-певец Зак Браун исполнил для пары песню "The Man Who Loves You the Most". Гостей торжества удаленно сыграли звезды "Офиса".

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Экономика Казахстан намерен выстроить новую структуру экономики Казахстану необходимо срочно выстраивать новую структуру экономики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 мая, на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Политика Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. 1,5K

Здоровье В Сибири скончались 63 человека с коронавирусом По состоянию на утро 11 мая, за весь период эпидемии в Сибири скончались 63 человека с подтвержденным коронавирусом.

Общество Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.