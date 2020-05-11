Экономика
Газета.RuСаудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.Коммерсантъвчера в 23:19
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Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
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Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
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