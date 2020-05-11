Экономика
Газета.RuСаудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.Коммерсантъ10 мая в 23:19
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Политика
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском 15:15
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом
Американские власти вновь внесли Кубу, а также ряд других государств в список стран, которые "не в полной мере поддерживают усилия США по борьбе с терроризмом".
Российская газета вчера в 15:39
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова Артистка скончалась на 78-м году жизни.
Экспресс газета 04:25
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ 15:17
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Футбол
Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»
Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Футбол
Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.
RT на русском 12:47
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости 14:14
Происшествия
В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости 18:21
Экономика
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов посетили ЦГБ Кизляра и Дербента.
Салатавия 14:44
Экономика
Тулякам увеличат субсидии на оплату услуг ЖКХ
Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что на данный момент порядка 5,5 тыс. семей пользуются этой мерой поддержки в соответствии с установленным региональным стандартом максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Молодой коммунар 10:50
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Экономика
ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
Общество
ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru 15:23