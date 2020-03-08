Чтобы вынудить РФ и другие страны возобновить переговоры со странами — членами ОПЕК, до 10 млн баррелей в сутки увеличит добычу нефти Саудовская Аравия. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти уже в апреле.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки

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