Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСаудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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