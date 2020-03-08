Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСаудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в королевстве. Эр-Рияд намекнул, что готов нарастить добычу черного золота в случае, если Россия не вернется за стол переговоров.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Саудовская Аравия решила повлиять на российскую экономику

URA.Ruвчера в 23:35

Саудовская Аравия снизила апрельские цены на нефть после срыва сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 20:36

Саудовская Аравия рекордно увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Lenta.ruвчера в 22:39

СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

РИА Новостивчера в 21:37

Эр-Рияд увеличит добычу нефти до 10 млн б/с из-за срыва сделки ОПЕК

ТАССвчера в 20:50

СМИ узнали о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти до рекордного уровня

РБКвчера в 22:44

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу

Интерфаксвчера в 20:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:58, Ашберн

Комментарии

Единоборства

Чжан победила Енджейчик на UFC 248

Спорт-Экспресс 00:37
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец вчера в 10:03
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Известия вчера в 17:09
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru вчера в 13:04
Футбол

Соболев станцевал перед игроками «Спартака» в день рождения. Его прогнали через «тоннель»

В честь дня рождения спартаковцы организовали форварду традиционный праздничный «тоннель». Соболев также станцевал перед одноклубниками.
Чемпионат вчера в 16:19
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
Культура

В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Взгляд.ру вчера в 10:23
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе

Bimru.ru вчера в 08:35
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
РИА Новости вчера в 05:54
Политика

Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны.
Известия вчера в 20:44
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
Общество

Названы самые популярные женские профессии в России

В основном женщины в России трудятся продавцами, таких 13,1%. На втором месте списка популярных профессии находятся специалисты в области образования.
Известия вчера в 23:48
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News вчера в 03:16
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
RT на русском вчера в 20:58
Биатлон

Логинов пропустит масс-старт Кубка мира в чешском Нове-Место

Александр Логинов сообщил «Матч ТВ», что не выступит в предстоящем масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Матч ТВ вчера в 17:54
Общество

За сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек.
ТАСС 06 марта в 19:19
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
ФАН 06 марта в 08:32
Авто

Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер

Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
CarsWeek.ru 06 марта в 06:40
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Здоровье

Амурская медицина делает шаг вперед

В Амурской области медицинское обслуживание выводят на новый уровень — в рамках нацпроекта Здравоохранение.
Вести.Ru вчера в 22:14
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru вчера в 01:34
Хоккей

Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.
Газета.Ru 00:30
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
StarHit.ru 06 марта в 14:00
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное