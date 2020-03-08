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Российская газетаРоссийская газетаСаудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

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В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в королевстве. Эр-Рияд намекнул, что готов нарастить добычу черного золота в случае, если Россия не вернется за стол переговоров.
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