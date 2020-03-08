В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в королевстве. Эр-Рияд намекнул, что готов нарастить добычу черного золота в случае, если Россия не вернется за стол переговоров.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Футбол Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса 29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли ответил на заявление одного из представителей ассоциации итальянских футболистов, который призвал не лишать болельщиков удовольствия от посещения матчей чемпионата Италии.

Футбол Роналдиньо оставили под стражей Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Культура В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.

Политика Путин выступил против идеи возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.

Музыка Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения» Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Фигурное катание Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.