Энергетика
РБКСаудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что добычу повысят с 12 до 13 млн барр./сутки.
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