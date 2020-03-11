Энергетика

РБКРБКСаудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что добычу повысят с 12 до 13 млн барр./сутки.
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Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАСС03:30

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

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Saudi Aramco готовится увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

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Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки

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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

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Компания Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти

RT на русском03:41

Саудовская Аравия намерена увеличить мощности по добыче нефти

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