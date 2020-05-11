Энергетика
БИЗНЕС OnlineСаудовская Аравия в июне дополнительно снизит добычу нефти
В июне государственная компания Saudi Aramco сократит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки. Это будет дополнительное сокращение к тому, которое предусмотрено новым соглашением ОПЕК+. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на министерство энергетики Саудовской Аравии.
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Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи
Коммерсантъвчера в 17:41
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