Энергетика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСаудовская Аравия в июне дополнительно снизит добычу нефти

В июне государственная компания Saudi Aramco сократит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки. Это будет дополнительное сокращение к тому, которое предусмотрено новым соглашением ОПЕК+. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на министерство энергетики Саудовской Аравии.
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