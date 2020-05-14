Энергетика
ПРАЙМСаудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в Азию, Европу и США
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, снижающая добычу в рамках сделки ОПЕК+, в июне сократит поставки нефти в некоторые регионы Азии, а также примерно наполовину сократит поставки нефти в США и Европу, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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