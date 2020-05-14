Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу
Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
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Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Космос
SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС
Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.
ТК Звезда 12 мая в 19:56
Кино
Дакота Джонсон сыграет у Оливии Уайлд
ИА InterMedia 06:41
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Происшествия
ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области
"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:14
Гаджеты
Nvidia представила новейшую систему искусственного интеллекта
Производитель графических решений компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в центрах обработки данных, заявив о скачке в производительности, который может помочь закрепить лидерство компании в растущей области.
Вести.Ru 10:12
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Игры
Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King
Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Наука
Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19
Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.
Газета.Ru 10:39
Происшествия
Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей
Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM 10:41
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Общество
Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
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Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
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Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»
Gazeta.SPb 12 мая в 16:39
Кино
Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
Газета.Ru вчера в 07:41
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
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Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
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Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58