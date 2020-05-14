Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу

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