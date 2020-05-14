Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу
Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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Комментарии
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
РБК вчера в 10:58
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
Накануне в интернет попали снимки нового Mercedes-Benz S-Class, который сфотографировали в Китае во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 11:52
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Политика
Гендиректор ВТО планирует досрочно покинуть пост
Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил правительствам стран—членов организации, что он планирует уйти в отставку до окончания своего срока полномочий в 2021 году.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Общество
СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17
В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Автоспорт
Опубликована неофициальная версия календаря Формулы-1 на 2020 год
Немецкий портал Motorsport-Total, основываясь на собственных источниках, представил неофициальную версию календаря Формулы-1 на 2020 год.
Чемпионат 09:56
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Авто
Гражданский седан Aurus замечен в Европе
На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.
Тарантас Ньюс 02:13
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Юморист выложил в соцсеть трогательное видео Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, не дают родителям заскучать на самоизоляции.
WomanHit.ru 09:31
Политика
Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах
Все заразившиеся коронавирусом члены правительства «восстанавливаются и практически приступают к работе», рассказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:21
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Здоровье
В украинском городе 100 медиков заразились коронавирусом
В украинском Львове 100 медиков заразились коронавирусом.
Lenta.ru 11:53
Общество
В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима
На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Происшествия
Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки
Обозреватель Врн 09:10
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Энергетика
Аналитики МЭА обновили прогноз изменения мирового спроса на нефть
Обстановка на топливном рынке и постепенное восстановление экономики после закрытия границ позволили экспертам Международного энергетического агентства обновить своей прогноз спроса на нефть.
Экономика сегодня 10:08