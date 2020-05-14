Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу
Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Общество
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Футбол
Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю
35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
Спорт-Экспресс 05:55
Космос
Дрожжи и кишечная палочка могут жить на газовых гигантах
Планетологи решили это проверить с помощью установки, которая имитировала условия в верхних слоях атмосферы газовых гигантов.
News.ru 11 мая в 12:11
Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 17:12
Экономика
«Аэрофлот» подал заявку на получение госсубсидий
«В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль-апрель 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова представителя Росавиации.
REGNUM 05:03
Политика
Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине
Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.
Российская газета 17:21
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Ведомости вчера в 05:45
Политика
Козак рассказал о переговорах по Донбассу в Берлине
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак поучаствовал в прошедших в Берлине переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Аргументы и Факты вчера в 14:03
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Ленинградской области произошёл пожар в здании торгового комплекса
В МЧС сообщили, что в здании торгового комплекса в Ленинградской области произошло возгорание.
RT на русском 17:57
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Наука
Коронавирус распространяется во время разговора
Микрокапли слюны, которые появляются в воздухе во время разговора, могут содержать частицы коронавируса.
ИнфоСМИ 15:29
Экономика
Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно в начале торгов
Статданные, обнародованные во вторник, показали, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 1,5% в марте, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Финмаркет 12 мая в 10:22
Авто
Новое поколение Opel Mokka вновь заметили на тестах
Компания Opel продолжает активно тестировать компактный кроссовер Mokka второго поколения.
CarsWeek.ru 00:17
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 11 мая в 06:45
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Экономика
ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
Экономика
Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.
RT на русском вчера в 10:30