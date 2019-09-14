с чего всё началось

В Саудовской Аравии приостановили добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки (примерно 50 процентов), сообщает агентство SAP. Решение было принято после произошедших терактов на производствах компании Saudi Aramco в месторождениях Абкаик и Хурайс. Как сообщается, атаки были проведены с помощью дронов.

Политика США обвинили Иран в нападении на предприятия Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на несколько предприятий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.

Футбол Главный арбитр УЕФА призвал пересмотреть принцип применения VAR Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отметил, что его не устраивает нынешний вариант применения системы VAR.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Космос На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.

Экономика Правительство выделит на общественный транспорт 2,1 трлн рублей Если программа, рассчитанная до 2035 года, будет одобрена Правительством, она затронет более тысячи российских городов, что потребует 2,1 трлн рублей бюджетных денег.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Армия и оружие В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Происшествия 12 школ на Алтае приостановили работу из-за землетрясения В Республике Алтай 13 сентября приостановили свою деятельность 12 школ и 8 детских садов.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.

Авто Volkswagen может из-за санкций прекратить сотрудничество с ГАЗ В случае с Группой ГАЗ санкции могут стать причиной сокращения штата, в котором числится 65 тысяч человек.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Футбол Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол В PES 2020 нашли баннер с оскорблениями в адрес «Ювентуса» Пользователи eFootball Pro Evolution Soccer 2020 заметили в игре оскорбительную надпись в адрес «Ювентуса», сообщает cybersport.ru.

Экономика Орешкин поддержал введение новой системы пенсионных накоплений Речь идёт, в частности, о введении исключительно добровольного порядка присоединения россиян к системе накоплений, о гарантиях сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, о регистрации центральным администратором накопительных счетов, о налоговых льготах для предпринимателей и налоговых вычетах для граждан.

Гаджеты Названы любимые категории порно среди владельцев iPhone и Android Сотрудники популярного порносайта определили самое популярное порно среди обладателей iPhone и Android.

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию» в матче чемпионата Испании Встреча четвертого тура состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев поля со счетом 5:2. «Барселона» открыла счет в матче на 2-й минуте.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Политика Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.