с чего всё началось

В Саудовской Аравии приостановили добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки (примерно 50 процентов), сообщает агентство SAP. Решение было принято после произошедших терактов на производствах компании Saudi Aramco в месторождениях Абкаик и Хурайс. Как сообщается, атаки были проведены с помощью дронов.

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Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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