Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов
В Саудовской Аравии приостановили добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки (примерно 50 процентов), сообщает агентство SAP. Решение было принято после произошедших терактов на производствах компании Saudi Aramco в месторождениях Абкаик и Хурайс. Как сообщается, атаки были проведены с помощью дронов.
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с чего всё началось
Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP.Коммерсантъвчера в 20:29
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Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки
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