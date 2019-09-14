Энергетика
ТК ЗвездаСаудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов
Министр энергетики Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в результате террористических атак на НПЗ в королевстве добыча нефти сократилась на 50%.
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с чего всё началось
Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP.Коммерсантъвчера в 20:29
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Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки
Интерфаксвчера в 22:06
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