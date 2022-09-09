Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что план ограничения предельной цены на нефть из России, который обсуждают страны Группы семи (G7), предусматривает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на мировые рынки.
«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», – заявил Егоров.
Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).