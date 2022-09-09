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Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США.
Интерфакс
Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light уменьшится на $3,95 за баррель.
Финмаркет
Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что план ограничения предельной цены на нефть из России, который обсуждают страны Группы семи (G7), предусматривает сохранение стимулов для Москвы продолжать поставки "черного золота" на мировые рынки.
Газета.Ru
Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
ПРАЙМ

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Саудовская Аравия отказалась снижать цену на нефть для США
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Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США
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Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех покупателей, за исключением США
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Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех, кроме США
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СМИ: Саудовская Аравия собирается снизить нефтяные цены для Азии
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