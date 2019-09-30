Энергетика
Sputnik ТаджикистанСаудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти
Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо. Генсек уточнил, что арабская страна сумела восстановить объемы добычи нефти после атаки беспилотников.
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Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:23
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия
Нижегородец два года изводил соседей конским ржанием
Российская газета 08:01
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Театры
Работу Марка Захарова над спектаклем «Капкан» завершит его дочь
Директор театра Ленком Марк Варшавер рассказал о судьбе спектакля «Капкан», над которым работал Марк Захаров.
Экономика сегодня 14:41
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Футбол
Первый канал покажет матчи сборной России против Шотландии и Кипра
Ближайшие матчи сборной России в квалификации чемпионата Европы 2020 года покажет Первый канал.
Евро-футбол.ру 14:00
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ 09:07
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Зеленский освободил от занимаемой должности секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об увольнении Александра Данилюка, тем самым освободив его от ранее занимаемой должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.
News.ru 10:09
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Футбол
Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»
Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
Спорт-Экспресс 13:15
Шоу-бизнес
Руби Роуз травмировалась на съемках сериала «Бэтвумен»
Руби Роуз поделилась с подписчиками, что после выполнения многочисленных трюков на съемочной площадке сериала у нее развилась грыжа межпозвоночных дисков, что грозило разрывом спинного мозга.
RuNews24.ru 13:39
Происшествия
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
RT на русском 05:29
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
Der Spiegel: Зеленский оскорбил правительство Германии
Напомним, ранее представители Демпартии США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за опубликованной стенограммы его переговоров с Владимиром Зеленским, который жаловался американскому лидеру на Германию и Францию, которые, по его словам, не соблюдают санкционный режим против России и практически не делают ничего из того, что «должны делать для Украины».
Евразия Daily вчера в 03:15
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Экономика
На 2020–2022 год запланирована новая приватизация доли в госкомпаниях
Государство в ходе приватизации 2020–2022 годов планирует снизить долю в уставном капитале ряда компаний.
Красная весна 14:18
Авто
Chevrolet Niva представил новинку в более дешевой комплектации
Популярный в России отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил более дешевую версию SL.
МонаВиста 28 сентября в 02:51
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee 02:30
Музыка
«Первый канал» назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
В новом сезоне «Голос» станет еще интерактивнее.
SM News 13:55