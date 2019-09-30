Энергетика
Московский КомсомолецСаудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак
Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо сообщил журналистам на полях заседания клуба "Валдай" в Сочи, что Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атак на ее нефтяные объекты. Баркиндо призвал поздравить королевство с таким потрясающим результатом.
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Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
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