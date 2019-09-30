Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

с чего всё началось

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо объявил о том, что властям Саудовской Аравии удалось полностью восстановить нефтедобычу после атаки на объекты национальной нефтедобывающей компании Saudi Aramco в середине сентября.

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