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Армия и оружие Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.

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