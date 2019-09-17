Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:42, Вашингтон
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Кино
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Джеки Чан попросил прощения у российских фанатов за то, что не сможет приехать в Россию, как это ранее было запланировано.
Культуромания вчера в 01:42
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Футбол
Безбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар»
РИА Новости 18:42
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru 12:36
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com вчера в 01:05
Экономика
В Крыму появится возможность снять наличные на кассах магазинов
Услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов планируют запустить в Крыму, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.
Интерфакс 20:09
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Шоу-бизнес
В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста возле колонии
Инцидент произошел возле колонии, где отбывали наказание Кокорин и Павел Мамаев.
Спорт день за днем 01:32
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый полет над морем
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет над морем во время перелета с аэродрома Жуковский в аэропорт Стамбула на авиационный фестиваль Teknofest, сообщил пилот самолета Василий Севастьянов.
Rambler News Service вчера в 07:12
Транспорт
В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта
Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Гаджеты
Стартовали предзаказы на Nokia 7.2
iXBT.com вчера в 04:36
Космос
В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио
AstroNews.ru 12:16
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Компания Volkswagen начала продажи своего самого бюджетного седана Jetta.
Letnews.ru вчера в 04:56
Происшествия
Под Киевом неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
В сети опубликовано видео с места пожара. Под Киевом неизвестные подожгли дом бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
Piter.tv 02:40
Политика
США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»
США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Политика
Путин согласился обсудить идеи КПРФ по «ремонту выборной системы»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его партия готова подготовить поправки в российскую выборную систему, российский лидер согласился обсудить эту идею, следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля.
Интерфакс 17:20
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:27
Экономика
Пилюля с отменой ЕНВД может стать для бизнеса
Отмена ЕНВД в условиях сложной экономической обстановки в стране станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:36
Здоровье
Нацпроект помог оснастить Балейскую ЦРБ в Забайкалье
REGNUM вчера в 06:32