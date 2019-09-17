Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:10, Вашингтон
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Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
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