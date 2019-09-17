Энергетика
РИА НовостиСаудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень. При этом Эр-Рияд также частично восстановил объемы добычи сырья.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:40, Вашингтон
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