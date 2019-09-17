Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия частично восстановила добычу нефти
Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:59, Вашингтон
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