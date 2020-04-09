Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК. "Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии.
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с чего всё началось
В этот же день о том, что Саудовская Аравия снизит уровень добычи на 4 млн баррелей в день с апрельских значений, а Россия согласилась сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки, писал The Wall Street Journal
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Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день

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Московский Комсомолец13:30

Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день

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Комментарии

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Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
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Политика

Рейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса

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Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

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Первый в этом году лесной пожар произошел в Иркутском районе

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Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
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Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
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