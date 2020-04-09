с чего всё началось

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК. "Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии.

Политика Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.

Армия и оружие ВКС России активизировались в Идлибе Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Энергетика Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.

Политика Рейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Армия и оружие Военкоматы начали работать с призывниками в режиме онлайн Из-за пандемии коронавируса призывники пока не вызываются, но работа с юношами все равно проводится посредством средств связи - в телефонном режиме или через видеосвязь.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Энергетика Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+ На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.

Здоровье Коронавирус выкашивает американцев Как сообщил президент США Дональд Трамп, анализы на COVID-19 сдали более 2 миллионов американцев.

Авто Российский авторынок вырос на 4% в марте В марте на российском авторынке была продана 162 тыс. 321 новая машина, а также лёгкий коммерческий транспорт, что на 4% выше результата за такой же период 2019 года.

Гаджеты Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710 Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.