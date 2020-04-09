Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК. "Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии.
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с чего всё началось
В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила
, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр.
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Комментарии

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Псковское агентство информации 07 апреля в 01:01
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Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
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Армия и оружие

В МИД прокомментировали доклад ОЗХО по химатакам в Сирии

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатакам в Сирии в марте 2017 года составлен по заказу и при политическом давлении стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
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Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

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REGNUM 08:27
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